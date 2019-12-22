النيجيري اكبوتو معروض علي الأهلي في الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وشهدت الأيام الماضية ترشيح اللاعب النيجيري الدولي، حيث تم عرض الأمر علي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من أجل حسم الصفقة.
من جانبه حرص فايلر علي عقد أكثر من جلسة مع جهازه المعاون من أجل مشاهدة الفيديوهات الخاصة باللاعب من أجل حسم الأمر وتحديد القرار النهائي بشأن ضم اللاعب وإبلاغ إدارة الأهلي بالتحرك لحسم الصفقة التي تأتي لتدعيم الخط الهجومي في الميركاتو الشتوي القادم .
ويبقي اللاعب النيجيري من مواليد 3 مارس 1994، حيث يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح وسبق له تصدر قائمة هدافي الدوري النيجري بـ 19 هدف مع نادي لوبي ستارز كما شارك في كأس إفريقيا للمحلين مع المنتخب النيجيري و سبق له اللعب في الدوري المغربي مع حسنية أغادير و خاض تجربة احترافية في نادي لاسي الألباني بجانب تواجده أيضا نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي وكذلك نادي اتحاد طرابلس الليبي.
ويعد مواطنه النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو المرشح الأول حتي الآن لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء.
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