شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ايهاب عبد الرحمن يكشف خطة الإعداد لطوكيو بعد رفع الإيقاف من المنشطات . والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب العاب القوى عن خطواته المقبلة فى الإعداد لطوكيو 2020 بعد رفع الإيقاف عنه مؤخرا والذى جاء بعد 4 سنوات من الإيقاف بسبب المنشطات.

قال عبد الرحمن انه سيدخل معسكر بجنوب أفريقيا يوم 5 فبراير المقبل ، يليها بطولة الجمهورية بعد 20 يوما ثم السفر يوم 1 مايو لمعسكر تدريب خارجى يتخلله عدة مباريات .

وعقدت وزارة الرياضة المؤتمر الصحفى للاعلان عن رفع الايقاف عن بطل ألعاب القوى ورمى الرمح ايهاب عبدالرحمن وخوضه المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

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بحضور اشرف صبحى وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية و اسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.