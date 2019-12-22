شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ايهاب عبد الرحمن يكشف خطة الإعداد لطوكيو بعد رفع الإيقاف من المنشطات . والان مع تفاصيل الخبر
قال عبد الرحمن انه سيدخل معسكر بجنوب أفريقيا يوم 5 فبراير المقبل ، يليها بطولة الجمهورية بعد 20 يوما ثم السفر يوم 1 مايو لمعسكر تدريب خارجى يتخلله عدة مباريات .
وعقدت وزارة الرياضة المؤتمر الصحفى للاعلان عن رفع الايقاف عن بطل ألعاب القوى ورمى الرمح ايهاب عبدالرحمن وخوضه المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
بحضور اشرف صبحى وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية و اسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.
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