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فيديو.. ايهاب عبد الرحمن يكشف خطة الإعداد لطوكيو بعد رفع الإيقاف من المنشطات .

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب العاب القوى عن خطواته المقبلة فى الإعداد لطوكيو 2020  بعد رفع الإيقاف عنه مؤخرا والذى جاء بعد 4 سنوات من الإيقاف بسبب المنشطات.

 

قال عبد الرحمن انه سيدخل معسكر بجنوب أفريقيا يوم 5 فبراير المقبل ، يليها بطولة الجمهورية بعد 20 يوما ثم السفر يوم 1 مايو لمعسكر  تدريب خارجى  يتخلله عدة مباريات .

 

 وعقدت وزارة المؤتمر الصحفى للاعلان عن رفع الايقاف عن بطل ألعاب القوى ورمى الرمح ايهاب عبدالرحمن وخوضه المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020  . 

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بحضور اشرف صبحى وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية و اسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة  المصرية لمكافحة المنشطات.

 

 

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