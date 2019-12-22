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شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يتلقي أخبار صادمة من رئيس نادي توتنهام والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
يستعد توتنهام هوتسبير لإستضافة تشيلسي في قمة نارية ومباراة ديربي كبيرة اليوم الأحد تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .
وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" بصدام بين جوزيه مورينيو المدرب الجديد لنادي توتنهام ورئيس النادي لييفي بسبب رغبة مورينيو في التعاقد مع العديد مع اللاعبين في الميركاتو الشتوي القادم .
وأضافت الصحيفة ؛ أن لييفي قد أخبر مورينيو بأنه لايمكنه صرف الأموال في المركاتو الشتوي القادم من أجل ميزانية النادي وعادات النادي التي لا تنتمي أبداً لصرف الأموال للتعاقد مع اللاعبين وان عليه أن ينتظر إلي الصيف القادم من أجل تعزيز صفوف الفريق .
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