شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لقمة تشيلسي وتوتنهام في البريمرليج والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 يستعد توتنهام هوتسبير لإستضافة تشيلسي في قمة نارية ومباراة ديربي كبيرة اليوم الأحد تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأعلن جوزيه مورينيو المدير الفتي لتوتنهام أنه سوف يخوض لقاء القمة بالتشكيل التالي : حراسة المرمي : جازانيجا خط الدفاع :الديرفيريلدر-فورتونخين-سانشيز-أورير خط الوسط :داير-سيسوكو-آلي-سون-مورا Advertisements خط الهجوم :هاري كين ويدخل تشيلسي بقيادة المدير الفني فرانك لامبارد بالتشكيل التالي : حراسة المرمي : كيبا خط الدفاع : رودريجر-زوما-توموري خط الوسط : كانتي-كوفاستش-ألونسو-ازبلكويتا خط الهجوم : إبراهام-ويليان-ماونت

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