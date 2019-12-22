شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين «كارتيرون» ولاعبي الزمالك قبل انطلاق المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم، اليوم الأحد، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، طالب المدير الفني اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة الحالية، وذلك قبل المواجهة الهامة أمام الإنتاج الحربي، مشيرا إلى ضرورة الفوز من أجل عودة الفريق إلى الطريق السليم.

وشهدت الجلسة تقديم كارتيرون مجموعة من النصائح للاعبين من أجل تنفيذها في المران، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل التكتيكية المراد العمل عليها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.