شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، استعداده لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات يوم الجمعة بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي بهدف نظيف.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 21 نقطة بعد الفوز في المباريات السبع التي خاضها حتى الآن في الدوري محققا العلامة الكاملة.