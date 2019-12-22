شكرا لقرائتكم رئيس الأولمبية: مشاركة محمد إيهاب فى طوكيو 2020 واردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أن محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الأثقال قد نراه فى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال حطب خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته وزارة الشباب والرياضة لإعلان رفع الإيقاف عن ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب العاب القوى أنه سيتم تقديم طعن فى المحكمة الفيدرالية بسويسرا وكذلك منع الاحتكار بفرنسا حتى نستطيع مساعدة الأبطال ممن ثبت سلبية عيناتهم وحتى لا تضار اللاعبين بوقف اتحاد أو زميل ولذلك قد نرى محمد إيهاب فى الأولمبياد .

وأشار رئيس الأوليمبية أن اللجنة الجديدة التى ستدير الاتحاد ستكون بعيدة عن اى انتماءات أو أزمات

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وفيما يخص طوكيو 2020 فهناك ابطال تأهلوا الأولمبياد إلا أنهم لن يحققوا ميداليات ونستطيع الإعلان عنهم بالأسماء، وقد تأهل حتى الآن 66 لاعبا ولاعبة ومازال هناك 100 آخرين فى طريقهم التأهل، إلا أنه لا يوجد من يجزم بتحقيق ميدالية رغم أننا نسير وفقا لخطة علمية سليمة .

ومن المقرر عقد ندوة كبيرة عن المنشطات والتغذية بحضور وزير الرياضة .

جاءت تصريحات حطب خلال المؤتمر الصحفى، الذى تنظمه وزارة الرياضة للإعلان عن رفع الايقاف عن بطل ألعاب القوى ورمى الرمح ايهاب عبدالرحمن وخوضه المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

بحضور أشرف صبحى وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.