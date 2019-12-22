شكرا لقرائتكم عزاء مدحت عبدالعزيز رئيس لجنة حكام الجيزة السابق بالحامدية الشاذلية الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

توفي صباح اليوم الحكم مدحت عبد العزيز حكم الدرجة الاولى ونجم الترسانة السابق ، بعد صراع طويل مع المرض اللعين ، ووأصيب مدحت عبد العزيز بمرض السرطان في المخ منذ عدة سنوات وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة ولقى ربه صباح اليوم الأحد.

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يتقدم مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة القدم ، برئاسة المندوه الحسيني والمدير التنفيذي والعاملين بالفرع بخالص العزاء في حكم الدرجة الاولي ونجم الترسانة ورئيس لجنة حكام الجيزة السابق مدحت عبدالعزيز .

لعب مدحت عبد العزيز فى أندية غزل المحلة و الترسانة وأسمنت السويس وعمل مديرا إداريا لفريق الترسانة عام 2018 ، فى الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى.