شكرا لقرائتكم عزاء مدحت عبدالعزيز رئيس لجنة حكام الجيزة السابق بالحامدية الشاذلية الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
توفي صباح اليوم الحكم مدحت عبد العزيز حكم الدرجة الاولى ونجم الترسانة السابق ، بعد صراع طويل مع المرض اللعين ، ووأصيب مدحت عبد العزيز بمرض السرطان في المخ منذ عدة سنوات وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة ولقى ربه صباح اليوم الأحد.
يتقدم مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة القدم ، برئاسة المندوه الحسيني والمدير التنفيذي والعاملين بالفرع بخالص العزاء في حكم الدرجة الاولي ونجم الترسانة ورئيس لجنة حكام الجيزة السابق مدحت عبدالعزيز .
لعب مدحت عبد العزيز فى أندية غزل المحلة و الترسانة وأسمنت السويس وعمل مديرا إداريا لفريق الترسانة عام 2018 ، فى الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى.
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