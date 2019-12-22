شكرا لقرائتكم موقف ثلاثى الزمالك إمام والونش وشيكابالا من المشاركة أمام الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز الزمالك، حالة الثلاثى حازم إمام ومحمود الونش وشيكابالا لاعبى الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام بعد غد الثلاثاء، على ستاد السلام، فى الجولة العاشرة بالدورى الممتاز.

وأوضح جهاز الزمالك إن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق انتظم اليوم التدريبات الجماعية بعد تغيبه عن تدريب الفريق بالأمس وبذلك أصبح جاهز للمشاركة أمام الإنتاج الحربى، في حين أدى محمود شيكابالا تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال وكذلك خاض كل من عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني تدريبات تأهيلي بعد تعرضهما للإجهاد، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي للمباراة المقبلة .

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فيما كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن محمود الونش مدافع الفريق سيستمر فى الغياب خلال لقاء الإنتاج نظرا لاستمرار معاناته من مزق فى العضلة الخلفية، نظراً لخضوعه فى الوقت الحالى لعمليات التأهيل.