شكرا لقرائتكم إيهاب عبدالرحمن يطلب من وزير الرياضة هذا الطلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى من وزير الرياضة، التدريب على تراك استاد القاهرة فى ظل استعداده للمشاركة فى البطولات المؤهلة لطوكيو 2020 بعد رفع الإيقاف عنه الذى استمر 4 سنوات .

ومن جانبه، عرض أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدريبه فى نادى المعادى لكن اللاعب أكد أن مواصفات تراك ستاد القاهرة تختلف عن غيره، فقال الوزير إنه سيجرى اتصالات مع مسئولى الاستاد لبحث إمكانية ذلك قائلا: متقلقش هنفتح كل حاجة وهتواصل معاهم".

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الرياضة للإعلان عن رفع الإيقاف عن بطل ألعاب القوى ورمى الرمح ايهاب عبدالرحمن وخوضه المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

بحضور أشرف صبحى وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وأسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.