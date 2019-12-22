شكرا لقرائتكم الاتفاق يعلن تعرض روجيريو إلى قطع في الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الاتفاق ضربة موجعة بعدما كشفت الفحوصات الطبية يوم الأحد تعرض لاعب الوسط البرازيلي روجيريو كوتينيو إلى قطع في الرباط الصليبي خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام الرائد في الجولة الماضية ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الاتفاق عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر" أن اللاعب البرازيلي (32 عاماً) سيخضع إلى المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد العلاج والفترة اللازمة لتأهيله قبل العودة إلى الملاعب.

وانتقل روجيريو إلى الاتفاق مطلع الموسم الحالي قادماً من الفيصلي في تجربته السعودية الثالثة خلال مسيرته الرياضية، بعد الشباب والفيصلي، وخاض معه 11 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين.