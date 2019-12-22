شكرا لقرائتكم الباراغوياني ألميرون ينهي "النحس" مع نيوكاسل بعد 11 شهراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتاج ميغيل ألميرون إلى 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليحرز أول أهدافه مع نيوكاسل يونايتد وكان هدفا مميزا بعد أن قاد فريقه للفوز 1-صفر على ضيفه كريستال بالاس يوم السبت.

وانضم ألميرون لاعب باراغواي إلى نيوكاسل في يناير الماضي قادما من أتلانتا مقابل 20 مليون جنيه استرليني وكان تحت ضغط شديد لعدم تسجيل أي هدف بالدوري بعد مرور عام تقريبا.

لكن ألميرون، الذي نال ثقة المدرب ستيف بروس دائما، ابتسم أخيرا بهدفه القاتل الذي ساهم في صعود نيوكاسل إلى النصف الأعلى في جدول الدوري الممتاز.

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وقال بروس عقب الانتصار "أعتقد أن الجمهور أظهر تقديره له. لم أسمع تشجيعا مثل هذا من قبل".

وأضاف "عندما انضم لنا في يناير زودنا بالسرعة والمهارة والخدع ولكن لسوء الحظ لم يهز الشباك حتى هذه المباراة ونحن سعداء به".

وارتقى نيوكاسل، الذي لم يخسر بملعبه منذ بداية الموسم، إلى المركز التاسع بفارق أربع نقاط فقط عن المربع الذهبي.

ويأمل نيوكاسل، الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الخميس، أن يساعده ألميرون في تحسين الأداء الهجومي بعد أن اكتفى بتسجيل 18 هدفا في 18 مباراة.