شكرا لقرائتكم شيرر: أنشيلوتي سيسيطر على غرور اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا لإيفرتون سيجذب لاعبين من أعلى مستوى للفريق وسيساعده في إنهاء صيامه عن الألقاب خلال ربع قرن.

ووقع أنشيلوتي، الفائز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري في أربع دول، على عقد مع إيفرتون يوم السبت يمتد لأربع سنوات ونصف.

ويعتقد شيرر أن قدرات المدرب الإيطالي ستساعد في ترك تأثير مشابه للذي تركه يورغن كلوب وبيب غوارديولا مع ليفربول ومانشستر سيتي.

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وقال مهاجم إنجلترا السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "التعاقد مع أنشيلوتي ضربة هائلة من إيفرتون. سيتمكن من جذب لاعبين لا يمكنهم الانضمام إلا بوجود مدرب مثل أنشيلوتي".

وأضاف "انظروا إلى يورغن كلوب وبيب غوارديولا. نعرف ما يتمتعان به من مهارات تدريبية. هناك حاجة للسيطرة على غرور بعض اللاعبين من آن لآخر ويمكن لأنشيلوتي القيام بذلك".

ويعود أنشيلوتي لإنجلترا بعد ثماني سنوات ونصف حيث قاد تشيلسي للتتويج بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول في 2009-2010 قبل إقالته بعد موسم ثان بدون ألقاب.

وستكون أول مباراة لأنشيلوتي في مهمته الجديدة أمام بيرنلي في استاد غوديسون بارك يوم الخميس المقبل.