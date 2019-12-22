شكرا لقرائتكم تشيلسي ينضم إلى المهتمين بالتعاقد مع سانشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحافية يوم الأحد أن نادي تشيلسي انضم إلى الصراع على الظفر بصفقة جيدون سانشو النجم الإنجليزي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.
ووفقا لصحيفة "ذي صن" يوم الأحد فإن تشيلسي مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني لدورتموند للحصول على توقيع سانشو البالغ من العمر 19 عاما.
ولكن تشيلسي سيجد نفسه في صراع شديد مع مانشستر يونايتد على ضم الموهبة الشابة الذي سجل تسعة أهداف في البوندسليغا هذا الموسم.
وانتقل سانشو إلى دورتموند في نهاية موسم 2017 قادما من مانشستر سيتي مقابل سبعة ملايين جنيه إسترلي ونجح في تسجيل 12 هدفا و14 تمريرة حاسمة في أول موسم له مع الفريق.
وأصبح سانشو أصغر لاعب في تاريخ دورتموند يحرز أكثر من عشرة أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي ينضم إلى المهتمين بالتعاقد مع سانشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.