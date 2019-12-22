بلاتيني يتهم انفانتينو بالعمل على إبعاده عن العمل في مجال كرة القدم

اسماء السيد - عاد الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم و عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي إلى الواجهة الإعلامية ، من خلال الحديث عن الاتهامات التي طالته في ملف تصويت استضافة كأس العالم 2022 لصالح قطر .
و أجرى بلاتيني مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية صب خلالها غضبه على السويسري جياني انفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم ، متهماً إياه بالعمل على عرقلة عودته إلى الحياة العامة من خلال فتح ملف مونديال قطر 2022 الذي يتضمن اتهامات لبلاتيني بتلقيه رشاوى نظير التصويت لملف الدوحة.
و قال بلاتيني :" الفيفا مدين لي بالمال الذي اعطاني إياه بعد خمسة اعوام عندما ترشحت لرئاسة الهيئة ، وهو الآن يعاقبني لانه اعطاني المال ، وهذا أمر لا يمكنني فهمه".
و تابع بلاتيني بكل ثقة :" حساباتي كلها خضعت للتحقيق من قبل الفرنسيين و الروس و الأمريكيين و لم يثبت بانني اخذت اموالاً ، لأنني لست فاسداً كما انني لست قلقا من هذا الموضوع".
و اتهم بلاتيني رئيس "الفيفا" الحالي بالضلوع في إعادة فتح ملف تورطه في مونديال قطر ، حيث قال:" انفانتينو ومن معه فعلوا كل شيء ممكن حتى يتم منعي من العودة إلى العمل في مجال كرة القدم وذلك باستخدام القضاء ضدي".
و ابدى بلاتيني رغبة كبيرة في التحدي من اجل العودة مجدداً الى العمل في مجال كرة القدم بقوله :" لن اتخلى عن أي شيء و لن اترك سلطة كرة القدم لأولئك المتوحشين ، و إذا رأيت ان عودتي ستفيد كرة القدم فلن اتردد في العودة".
كما اعترف بلاتيني بأنه منح صوته لقطر في استضافة كأس العالم 2022 ، حيث قال :" المحاولات العربية لاحتضان المونديال بلغت عشرات المرات وجميعها باءت بالفشل ، لذلك قررت منحت صوتي لقطر لأنه من المهم تطوير كرة القدم ".
و رشح بلاتيني مواطنه كيليان مبابي ليكون افضل لاعب في العالم خلال السنوات القادمة ، حيث قال :" مبابي سيكتب تاريخ كرة القدم خاصة إذ لعب بشكل أكبر مع نيمار واستمر في باريس سان جيرمان الفرنسي ، لأنه ليس من الضروري تغيير الاجواء إلى نادٍ اكبر ".
وشبه بلاتيني مسيرته كلاعب او إداري بالرواية ، فقال :" حياتي مثل الرواية و في الروايات ليس كل شيء وردي".
يشار بأن بلاتيني ظل طوال مشواره لاعباً ثم إدارياً في منحنى تصاعدي محققا النجاح تلو الآخر ، حتى انه اصبح قاب قوسين او ادنى ليصبح رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد نهاية فترة السويسري جوسيب بلاتر ، ولكن عام 2015 شهد إنقلاباً تسبب في تبديد آمال و احلام بلاتيني الذي اصبح متهماً بالفساد ليتم إيقافه عن العمل الرياضي.
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