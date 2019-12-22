عيد ميلاد أنشيلوتي يدفع برئيس نابولي لتعيين جاتوزو مدرباً للفريق









اسماء السيد - كشف الإيطالي أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي بأنه التقى بمواطنه ومدرب الفريق الحالي جينارو جاتوزو الصيف الماضي خلال حضورهما حفل عيد ميلاد المدرب الأسبق كارلو انشيلوتي.

و وأوضح دي لورينتيس في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قائلاً :" لقد قابلت جاتوزو الصيف الماضي في حفل عيد ميلاد انشيلوتي ، وقد صدمت على الفور بإنسانيته الكريمة ، وهو ما جعلني لا أتردد في اختياره مدرباً للفريق".

اما عن انشيلوتي فقال رئيس نابولي :" ما زلت احب انشيلوتي لكننا كنا بحاجة للتغيير و لم يكن امامنا خياراً آخراً سوى بتغيير المدير الفني".

يشار بأن رئيس نادي نابولي قد أقال المدرب انشيلوتي من منصبه على خلفية تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الإيطالي حيث تقلصت حظوظه في المنافسة على لقب البطولة ، ليتم بذلك إسناد المهمة الفنية لجينارو جاتوزو .