خورخي مينديز يؤكد: رونالدو أجدر من ميسي بجائزة "الكرة الذهبية"









اسماء السيد - اعتبر البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بأن موكله كان أجدر وأحق بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2019 من الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني الذي نالها للمرة السادسة في تاريخه.

وأوضح مينديز في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية قائلاً :" كريستيانو يستحق التتويج بالكرة الذهبية على الاقل لمرة واحدة خلال العامين الماضيين، ولو بقي يلعب في ريال مدريد لحقق الجائزة ببساطة، ورغم ذلك أراه قادراً على تدارك ما فاته والفوز بها مجدداً".

واضاف مينديز قائلاً:" بالنسبة لي تتويج ميسي بالجائزة ليس عادلاً في حق رونالدو الذي توج بلقب دوري الأمم الأوروبية فهو بطل ويعرف ما يجب فعله وسنرى ما سيحدث في عام 2020".

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واشاد مينديز كثيراً بموكله ، حيث قال :" بالنسبة لي رونالدو هو افضل لاعب في تاريخ كرة القدم ، ومن دونه لم تكن البرتغال لتفوز بأي شيء ، ومعه حققت لقب كأس أمم أوروبا 2018 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019".

وزاد مشيداً بمواطنه :" لقد غيّر كرة القدم ، حيث سابقاً كانوا يتحدثون عن البرتغال البلد الصغير ، لكن رونالدو تمكن من تغيير كل شيء فيها بفعل إنجازاته".

واضاف :" انضم رونالدو إلى ريال مدريد عام 2009 عندما كان برشلونة الأقوى في العالم لكنه غير كل شيء بعدما قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، لذلك يستحيل مقارنته بأي لاعب آخر".

يشار الى أن رونالدو حل ثالثاً في ترتيب جائزة "الكرة الذهبية" خلف ميسي و المدافع الهولندي فرجيل فان دايك ، ليتفوق عليه "البرغوث" بكرة ذهبية سادسة بينما بقى رصيد "الدون" متجمداً بخمس كرات ذهبية، كما أنه لم يتوّج هذا العام بأي جائزة فردية ذات طابع عالمي مثلما كان عليه الحال في عام 2018 ليكتفي بإحراز جائزتي افضل لاعب وافضل مهاجم في الدوري الإيطالي عن موسم (2018-2019).