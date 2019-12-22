يوفنتوس يخوض السوبر الإيطالي بقميص "عربي"









اسماء السيد - يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة غريمه نادي لاتسيو على كأس السوبر الإيطالي بقميص عربي خالص صممته شركة إديداس الألمانية الراعي الرسمي لـ"السيدة العجوز"، وذلك تقديراً للجماهير العربية التي ستحضر اللقاء الذي سيقام بالسعودية للعام الثاني على التوالي .

ويخوض يوفنتوس و لاتسيو اللقاء على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وقررت شركة أديداس بعد موافقة إدارة النادي خوض هذه المباراة بقميص عربي تقديراً لإقامة البطولة على الأراضي السعودية ، حيث كتبت اسماء لاعبي الفريق باللغة العربية للمرة الاولى ، وهو ما سيعزز من قيمة قميص يوفنتوس و سيساهم بالتأكيد في رفع مبيعاته في الأسواق العربية مستقبلاً.

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وكشف الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للقميص العربي الخاص، والذي حمل اسم "نسخة الرياض" التي ستستضيف السوبر الإيطالية.

هذا ويمتلك يوفنتوس شعبية واسعة بين الجماهير العربية، وهو ما دفع بإدارة النادي الحفاظ عليها وتعزيزها من خلال موافقتها على خوض السوبر الإيطالي على الأراضي السعودية.

يشار الى أن يوفنتوس قد توج بلقب السوبر الإيطالي عام 2018 بعد فوزه على أي سي ميلان بهدف نظيف سجله المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة اقيمت على استاد الملك عبدالله الدولي بمدينة جدة.