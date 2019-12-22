الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون الليلة

ينهي النادي الإسماعيلي كافة تدريباته واستعداداته تحت قيادة أدهم السلحدار لخوض لقاء المقاولون العرب المقرر إقامته غدا الإثنين الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري، والذي يستضيفه ستاد الجبل الأخضر في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع العاشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع الدراويش في المركز السادس بجدول الترتيب بـ13 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات نجح في تحقيق الفوز في 4 منها وحقق التعادل في لقاء وحيد وتلقي الهزيمة في 4 مباريات أخري.

ويخوض لاعبو الدراويش المران الأخير لهم على ستاد الإسماعيلية، على أن يقوم المدير الفني للفريق بالكشف عن قائمة المباراة بعدها التي من المقرر السفر إلى القاهرة لبدء المعسكر المغلق قبل انطلاق اللقاء.