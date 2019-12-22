شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. مجهولون يخربون تمثال إبراهيموفيتش بمسقط رأسه فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثالثة فى فترة قصيرة، اعتدى مجهولون على تمثال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش بمسقط رأسه بمدينة مالمو السويدية، حيث قاموا بقطع أنفه، وفقد أحد أصابع القدم، وتمت تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي.





ونشرت صحيفة "الرؤية" صور تمثال النجم العالمى إبراهيموفيتش والتشوهات التى طالت التمثال خاصة فى منطقة الوجه، وتم الاعتداءات بعد إعلان نجم منتخب السويد السابق زلاتان إبراهيموفتيش عن اعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي بستوكهولم، الأمر الذي أغضب جماهير فريق مالمو السويدى.

يذكر أن إبراهيموفيتش بدأ مشواره فى مالمو قبل أن يخوض مسيرة مليئة بالألقاب فى الخارج لكن إعلان شراء 25 بالمئة من حصة هامربى جعل الجماهير تشعر بالغضب وتحاول تخريب التمثال الموجود خارج ناديه القديم والبالغ طوله 3.5 متر، وأطلق مشجعون غاضبون ألعابا نارية وكتبوا رسالات عنصرية على الأرض بالقرب من التمثال بعد ساعات من إعلان إبراهيموفيتش شراء الحصة فى 27 نوفمبر.