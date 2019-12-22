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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يبرم عقدا جديدا لطارق حامد مقابل 15 مليون جنيه سنويا، محمود متولى يقترب من العودة للتشكيل الأساسى للأهلى.

الزمالك يبرم عقدا جديدا لطارق حامد مقابل 15 مليون جنيه سنويا

انتهي مسؤولو الزمالك من إبرام العقد الجديد لطارق حامد لاعب وسط الفريق، الذي يقتضي بحصوله علي 15 مليون جنيه سنوياً، ووفقا لمصدر مسؤول بالنادى الأبيض أوضح إن العقد الجديد تم الانتهاء منه بصورة رسمية حيث قام بالتوقيع عليه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي حتى يتم صرف من خلاله مقدم التعاقد للاعب خلال الفترة الجارية بعد الوعد الذى حصل عليه اللاعب من قبل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة الذى يحرص على العمل فى الوقت الحالى نحو إنهاء كافة الأمور المالية الخاصة بلاعبى الفريق حتى لا يكون هناك أي مبرر لتراجع النتائج داخل الفريق.

محمود متولى يقترب من العودة للتشكيل الأساسى للأهلى

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعادة محمود متولي مدافع الفريق للتشكيل الاساسي للأحمر في مباراة الأتحاد السكندري غداً في الدوري.

متعب يفاوض برشلونة للمشاركة فى مباراة اعتزاله ومحمد صلاح يتوسط لإقناع ليفربول

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء المعتزل، استقر على تحديد موعد مباراة اعتزاله خلال الصيف المقبل.

جلسة خاصة لاحتواء غضب وليد آزارو في الأهلي

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يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع المغربي وليد أزارو نجم هجوم الفريق لإنهاء ثورته بسبب تجميده طوال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق خلفاً للمدرب المُقال مارتن لاسارتي.

أبو جبل يتلقى عرضا صينيا وعرضين من أندية الممتاز

تلقي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك عدة عروض من أندية مختلفة داخل وخارج مصر للانضمام الي أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر انطلاقها في يناير القادم وأبدي محمد أبو جبل رغبته في مناقشة العروض فى حالة موافقة إدارة الزمالك حول رحيله، كاشفاً تلقيه عروضا من أندية إنبى والجونة داخل مصر، ونادي سعودي وآخر صيني.

حسام البدرى يحدد قائمة تضم 40 لاعبا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

شهدت الاجتماعات الأخيرة للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري المدير الفني مع جهازه المعاون وضع قائمة تضم ما يقارب 40 لاعب تمهيداً للاختيار من بينهم فى المعسكرات المقبلة وتحديدا شهر مارس الذى يشهد أول توقف دولي للفراعنة و يتخلله مباراة – لم تحدد طرفها بعد فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إنتظاراً للقرعة التى ستقام في يناير المقبل.

"زيزو" يعيد أوناجم لدكة الزمالك أمام الإنتاج الحربى

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عودة الاعتماد علي أحمد زيزو جناح الفريق بشكل أساسي بداية من اللقاء القادم أمام الإنتاج الحربي، الذى سيقام يوم الثلاثاء المقبل، فى الأسبوع العاشر من بطولة الدورى الممتاز.