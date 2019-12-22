شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية: قد نرى محمد إيهاب فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن محمد ايهاب لاعب منتخب رفع الأثقال قد نراه فى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف حطب، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الشباب والرياضة لإعلان رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى، أنه سيتم تقديم طعن فى المحكمة الفيدرالية بسويسرا، وكذلك منع الاحتكار بفرنسا، حتى نستطيع مساعدة الأبطال ممن ثبت سلبية عيناتهم وحتى لا تضار اللاعبين بوقف اتحاد أو زميل، لذا قد نرى محمد إيهاب فى الأولمبياد .

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وأشار رئيس الأوليمبية إلى أن اللجنة الجديدة التى ستدير الاتحاد ستكون بعيدة عن أى انتماءات أو أزمات. وفيما يخص طوكيو 2020 فهناك أبطال تأهلوا الأولمبياد إلا أنهم لن يحققوا ميداليات ونستطيع الإعلان عنهم بالأسماء، وتأهل حتى الآن 66 لاعباً ولاعبة ومازال هناك 100 آخرين فى طريقهم التأهل، إلا أنه لا يوجد من يجزم بتحقيق ميدالية رغم أننا نسير وفقا لخطة علمية سليمة .

ومن المقرر عقد ندوة كبيرة عن المنشطات والتغذية بحضور وزير الرياضة .

جاءت تصريحات حطب خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الرياضة للإعلان عن رفع الإيقاف عن بطل ألعاب القوى ورمى الرمح إيهاب عبدالرحمن وخوضه المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بحضور أشرف صبحى وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات.