شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيهاب عبدالرحمن يعتذر لوكالة المنشطات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى باعتذار إلى أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، بسبب الانتقاد الذى وجهه للوكالة خلال فترة الإيقاف، قائلا، "أعتذر أمام الجميع للدكتور أسامة.. متزعلش منى يا دكتور". جاء اعتذار إيهاب عبد الرحمن خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الرياضة لإعلان رفع الإيقاف عن بطل ألعاب القوى ورمى الرمح إيهاب عبد الرحمن وخوضه المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بحضور أشرف صبحى وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات. كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى لم يكن صدفة، بل نتيجة متابعة وخطوات من جميع الأطراف، قال صبحى، خلال المؤتمر الصحفى، إنه كان يتابع مع اللجنة الأولمبية كيفية عودته مرة أخرى، وكذلك مع الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو"، وحثهم على بذل الجهد من خطوات لعودة اللاعب فى أسرع وقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إيهاب عبدالرحمن يعتذر لوكالة المنشطات.. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.