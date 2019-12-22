شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي الأخير استعداداً للمقاولون.. محاضرة 10 دقائق.. وفقرة للعرضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهى فريق الإسماعيلي تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري العام ، وبدأ المران الصباحى بمحاضرة من الجهاز الفنى للاعبين استمر لمدة 10 دقائق تلاها الجري حول أرضية الملعب ثم تدريبات خفيفة خوفاً على اللاعبين من الإجهاد ثم التدريب على سرعة التسليم والتسلم تحت ضغط المدافعين.

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وتطرق المران للتدريب على العرضيات من الجانبين والتسديد على المرمى من خارج المنطقة ، وأتم المران بتقسيمة بمنتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين للتدريب على بعض الجمل الفنية والتكتيكية لتنفيذها في لقاء الغد.