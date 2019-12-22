شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات المصرى باستاد الجيش بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة مباريات فريق النادي المصري المقبلة ضمن مسابقة الدوري الممتاز على ملعب استاد الجيش بالسويس. وأكدت لجنة المسابقات فى بيانها أن نقل مباريات المصرى من استاد السويس الجديد إلى استاد الجيش بالسويس بناءً على طلب النادى المصرى، وتم الحصول على الموافقات الأمنية بذلك. وتقرر إقامة مباراة المصرى أمام سموحة فى الجولة الـ11 للدورى الممتاز يوم الخميس 2 يناير باستاد الجيش. بينما تقام مباراتا المصرى أمام الأهلى فى بطولة الدورى باستاد المكس بالإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات المصرى باستاد الجيش بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.