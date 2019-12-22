نشرة اخبار سوبر كورة.. كاف يعلن القوائم النهائية لجوائز 2019.. عقد طارق حامد جاهز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. مصر خارج قائمة الأفضل فى إفريقيا للمنتخبات كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة للحصول على جائزة أفضل منتخب في افريقيا لعام 2019. Advertisements حسام البدرى يضع قائمة تضم 40 لاعبا للمفاضلة بينهما للانضمام للمنتخب شهدت الاجتماعات الأخيرة للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري المدير الفني مع جهازه المعاون وضع قائمة تضم ما يقارب 40 لاعبا تمهيداً للاختيار من بينهم فى المعسكرات المقبلة وتحديدا شهر مارس.

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