شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستشفى الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع عدد المصابين فى فريق الأهلى خلال الأيام الماضية بعد تماثل أكثر من لاعب للشفاء من إصابات مختلفة، الأمر الذى بعث الطمأنينة داخل نفوس الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر قبل ساعات من مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الاثنين، بالجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

ما يحدث فى مستشفى الأهلى قبل لقاء قمة الدورى بين الأحمر مُتصدر المسابقة ووصيفه زعيم الثغر بات محور تساؤلات الملايين من جمهور الأهلى، وهو ما نلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى:

س: ما هى غيابات الأهلى أمام الاتحاد السكندرى؟

ج: رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لم يعلن قائمة الفريق لمباراة الاتحاد، لكن هناك إًصابات منذ فترة بالفريق، أمثال حمدى فتحى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وانضم إليهم مؤخراً رمضان صبحى.

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س: متى يعود هؤلاء المصابون للمشاركة فى المباريات؟

ج: يحتاج محمد محمود وحمدى فتحى شهوراً طويلة قد تصل للصيف المقبل من أجل العودة للمباريات، أما رمضان صبحى فيحتاج إلى أربعة أو خمسة أسابيع فقط حتى يعود للملاعب.

س: ماذا عن اللاعبين العائدين من الإصابة للفريق؟

ج: الثلاثى عمرو السولية وأحمد فتحى ورامى ربيعة فقد غاب الأول والثانى عن مباراة الاسماعيلى الأخيرة بالدورى التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وتماثل السولية وفتحى للشفاء من إصابتهما الأخيرة وأصبحا جاهزين لمباراة الاتتحاد، أما ربيعة فقد غادر لقاء الإسماعيلى لإصابة بسيطة تماثل منها للشفاء وبات جاهزاً هو الآخر لمواجهة الغد.

س: وماذا عن موقف محمود متولى؟

ج: بات متولى جاهزاً للمشاركة فى المباريات فقد غاب اللاعب عن مباريات الاهلى الماضية وتحديداً منذ سبتمبر الماضى بعد إصابته فى لقاء الزمالك بالسوبر المحلى حيث أُصيب اللاعب بمزق فى العضلة الخلفية.

وخاض متولى فترة تأهيل وتعافى من الإصابة ودخل قائمة مباراة الأهلى والإسماعيلى الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف لكنه لم يُشارك، وهو جاهز للمشاركة فى مباراة زعيم الثغر غداً.