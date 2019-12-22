بالفيديو.. وردة يسجل في بانيونيوس ويحتفل بطريقة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع المحترف المصري عمرو وردة لاعب فريق لاريسا اليوناني أن يسجل هدفًا في شباك بانيونيوس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة.

وردة أحرز هدف لاريسا الثاني في المباراة بالدقيقة 38 ليرفع رصيده من الأهداف خلال هذا الموسم إلى أربعة في الدوري بجانب هدف سجله في الكأس.

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وكان وردة انتقل إلى صفوف لاريسا مطلع الصيف الحالي قادمًا من باوك على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن لاريسا حال فوزه في مباراة اليوم سيكون في المركز الخامس برصيج 22 نقطة.

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