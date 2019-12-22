نتيجة مذلة.. ميلان يتلقى هزيمة تاريخية على يد أتالانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لقن فريق أتالانتا ضيفه ميلان درسا في كرة القدم وتغلب عليه بنتيجة (5-0) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف أتالانتا أليخاندرو جويمز في الدقيقة العاشرة وماريو بازاليتيش في الدقيقة 61 وجوسيب إيليشيش (هدفين) في الدقيقتين 63 و72 ولويس مورييل في الدقيقة 84.

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ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

يذكر أن تلك الهزيمة هي الأثقل لميلان منذ 21 عاما وتحديدا من خسارته (5-0) أمام روما يوم 3 مايو 1998، وهي المرة الرابعة في تاريخ الروسونيري التي يخسر فيها بفارق خمسة أهداف.