مران الزمالك.. نصائح كارتيرون وتأهيل المصابين وعودة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ الزمالك استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري بخوض التدريبات على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة" بمقر النادي الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتقديم بعض النصائح إليهم.

وطالب المدير الفني اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى ضرورة الفوز من أجل عودة الفريق في الطريق السليم.

وشهدت الجلسة تقديم كارتيرون مجموعة من النصائح للاعبين من أجل تنفيذها في المران، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل التكتيكية المراد العمل عليها.

وتواجد الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" في مقر النادي من أجل استكمال البرنامج الخاص به تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ويؤدي جنش برنامج فني وبدني بشكل مستمر في مقر النادي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وخضع جنش لتدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم قبل أن يخوض تدريبات في الملعب تحت إشراف مدربه.

وعاد جنش للمشاركة في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بقطع في وتر أكيلس خلال تدريبات المنتخب المصري.

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وواصل عبدالله جمعة برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات للتعافي من إصابته بكدمة في القدم.

وخاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم أكمل برنامجه التأهيلي بالركض حول الملعب.

وغاب جمعة عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وعاد محمود عبدالرازق "شيكابالا" للمشاركة في التدريبات الجماعية وخاض مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف انطونيو مدرب الأحمال بالفريق، وقام بالركض حول الملعب.

وغاب شيكابالا عن التدريبات الأخيرة للفريق بسبب شكواه إصابته بنزلة برد حاده حيث خضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

وواصل المدافع محمود حمدي "الونش" برنامجه التأهيلي بالخضوع لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي وقام بعمل بعض التمارين العضلية بالإضافة إلى الجري حول الملعب.

وتعرض الونش للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كارتيرون على متابعة بعض التدريبات الخاصة بالإطالات بعد انتهاء التقسيمة، وقام بالإشراف على التدريبات بنفسه، حيث حرص على خضوع كل اللاعبين للتمرين من أجل حصولهم على أكبر قدر من الاستفادة.

وشهدت هذه الفقرة اهتمام خاص باللاعب أحمد سيد "زيزو" من أجل تجهيزه لمواجهة الإنتاج الحربي بعد تعافيه من الإصابة.