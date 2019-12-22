الاتفاق السعودي يعلن اصابة نجمه البرازيل بالرباط الصليبي

أعلن نادي الاتفاق السعودي إصابة لاعب وسط الفريق البرازيلي روجيريو كوتينيو بقطع في الرباط الصليبي، بعدما خضع للفحوصات الطبية اليوم الأحد. للفحوصات الطبية اليوم الأحد. وكان اللاعب تعرض إلى الإصابة خلال مباراة فريق الاتفاق أمام الرائد بالدوري السعودي والتي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الاتفاق أمام الرائد بالدوري السعودي والتي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات لتحديد برنامج العلاج والفترة اللازمة للعودة للملاعب.

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