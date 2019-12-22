أصبح النجم السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة السعودي قريبًا من المشاركة في مباراة فريقه القادمة أمام الشباب بالجولة القادمة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .
وأكدت التقارير الصادرة صباح اليوم الأحدأن السومة أكد على تخطية جزءًا كبيرًا من مرحلة العلاج وأصبح قريبًا من المشاركة في مباريات الراقي خلال الفترة القادمة .
وأشارت التقاير إلى أن النجمالدولي السوري طالب المدير الفني كريستيان جروس بالدخول في قائمة الراقي لمواجهة الشباب المقبلة .
ويستعد فريق أهلي جدة لمواجهة فريق الشباب في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل الموافق 28 من ديسمبر 2018، في إطار مواجهات 13 من الدوري .
كانت هذه تفاصيل خبر عمر السومة يقترب من المشاركة في مباراة الأهلي والشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.