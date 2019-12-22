عمر السومة يقترب من المشاركة في مباراة الأهلي والشباب

أصبح النجم السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة السعودي قريبًا من المشاركة في مباراة فريقه القادمة أمام الشباب بالجولة القادمة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

وأكدت التقارير الصادرة صباح اليوم الأحد

أن السومة أكد على تخطية جزءًا كبيرًا من مرحلة العلاج وأصبح قريبًا من المشاركة في مباريات الراقي خلال الفترة القادمة .

وأشارت التقاير إلى أن النجم

الدولي السوري طالب المدير الفني كريستيان جروس بالدخول في قائمة الراقي لمواجهة الشباب المقبلة .

ويستعد فريق أهلي جدة لمواجهة فريق الشباب في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل الموافق 28 من ديسمبر 2018، في إطار مواجهات 13 من الدوري .