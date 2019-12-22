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عمر السومة يقترب من المشاركة في مباراة الأهلي والشباب

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أصبح النجم السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة السعودي قريبًا من المشاركة في مباراة فريقه القادمة أمام الشباب بالجولة القادمة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

وأكدت التقارير الصادرة صباح اليوم الأحد

أن السومة أكد على تخطية جزءًا كبيرًا من مرحلة العلاج وأصبح قريبًا من المشاركة في مباريات الراقي خلال الفترة القادمة .

وأشارت التقاير إلى أن النجم

الدولي السوري طالب المدير الفني كريستيان جروس بالدخول في قائمة الراقي لمواجهة الشباب المقبلة .

ويستعد فريق أهلي جدة  لمواجهة فريق الشباب في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل الموافق 28 من ديسمبر 2018، في إطار مواجهات 13 من الدوري .

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