اعلن نادي الكوكب السعودي تعاقد مع اللاعب الغاني إيمانويل بناهيني لاعب فريق الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور عبر حسابه الرسمي. 6 شهور عبر حسابه الرسمي. يأتي ذلك في ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي. منتظم مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي. وكان الاتحاد السكندري أعارة اللاعب الموسم الماضي إلى الشعلة وتألق واستطاع أن يسجل 13هدفًا ساهمت في بقاء الفريق بالدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الكوكب السعودي يضم بناهيني من الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.