ماندزوكيتش على اعتاب الدوري القطري

اقترب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، من الانتقال إلى نادي الدحيل القطري، حيث وصل اللاعب إلى قطر لإجراء الفحص الطبي اليوم الأحد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المهاجم الكرواتي ماندزوكيتش اقترب من الانضمام لنادي الدحيل في صفقة إنتقال مدتها موسم ونصف خلال فترة الانتقالات

الشتوية المقبلة، ولم يتم الإعلان رسميا عن الصفقة حتى الأن.

ويعاني ماندزوكيتش صاحب الـ33 عامًا من قلة المشاركة مع فريق يوفنتوس منذ تولي ماوريسيو ساري منصب المدير الفني لفريق السيدة العجوز.