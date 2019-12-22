كرم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، الكابتن عماد المنيلاوي كأفضل رياضي في لعبة كمال الأجسام خلال احتفالية ضخمة لتكريم الفائزين فى الاستفتاء السنوي لاختيار الأفضل في الرياضة المصرية خلال عام 2019.
جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد منالرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.
وكانت اللجنة المشرفة على فرز نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، برئاسة عباس حزين رئيس لجنة الرياضة وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، قد أعلنت النتائج وكشفت عن الفائزين بلقب الأفضل رياضيًا في مصر في عام 2019
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد يكرم عماد المنيلاوي لاعب كمال الأجسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.