الوفد يكرم عماد المنيلاوي لاعب كمال الأجسام

كرم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، الكابتن عماد المنيلاوي كأفضل رياضي في لعبة كمال الأجسام خلال احتفالية ضخمة لتكريم الفائزين فى الاستفتاء السنوي لاختيار الأفضل في الرياضة المصرية خلال عام 2019.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من

الرموز الرياضية ، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وكانت اللجنة المشرفة على فرز نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، برئاسة عباس حزين رئيس لجنة الرياضة وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، قد أعلنت النتائج وكشفت عن الفائزين بلقب الأفضل رياضيًا في مصر في عام 2019