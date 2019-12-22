"الوفد" يكرم نادي المقاصة كأفضل تجربة استثمارية في الرياضة المصرية

كرم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، نادي مصرالمقاصة كونه أفضل تجربة استثمارية في الرياضة المصرية 2019، في احتفالية ضخمة لتكريم الفائزين فى الاستفتاء السنوي لاختيار الأفضل في الرياضة المصرية خلال عام 2019، وهو الاستفتاء الذي شارك به خبراء الرياضة المصرية، وأكبر النقاد الرياضيين بجانب رأي التي شاركت عبر البوابة الإلكترونية لجريدة "الوفد". فى الاستفتاء السنوي لاختيار الأفضل في الرياضة المصرية خلال عام 2019، وهو الاستفتاء الذي شارك به خبراء الرياضة المصرية، وأكبر النقاد الرياضيين بجانب رأي التي شاركت عبر البوابة الإلكترونية لجريدة "الوفد". استلم الجائزة الدكتور طارق عبدالباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة نيابة عن محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة لسفره خارج البلاد.

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