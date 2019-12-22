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أحمد الجندي يتوج بذهبية بطولة بولندا الدولية للكبار للخماسي الحديث

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توج أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة بولندا الدولية للكبار، المقامة حاليا ببولندا ، خلال الفترة من

20 حتى 23 ديسمبر الجاري .

وجاء اللاعب في المركز الأول بـ1509 نقطة، فيما كان المركز الثاني من نصيب لاعب

منتخب بولندا كاميل كاسبرزاك بـ1506 نقطة، وحل ثالثا لاعب منتخب  بولندا سباستيان ستاسياك بـ1477 نقطة .

وشهدت منافسات نهائي الرجال اليوم مشاركة 36 لاعب، 8 دول هم مصر وبولندا والتشيك وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا والبرتغال وبلغاريا .

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