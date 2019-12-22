أحمد الجندي يتوج بذهبية بطولة بولندا الدولية للكبار للخماسي الحديث

توج أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة بولندا الدولية للكبار، المقامة حاليا ببولندا ، خلال الفترة من

20 حتى 23 ديسمبر الجاري .

وجاء اللاعب في المركز الأول بـ1509 نقطة، فيما كان المركز الثاني من نصيب لاعب

منتخب بولندا كاميل كاسبرزاك بـ1506 نقطة، وحل ثالثا لاعب منتخب بولندا سباستيان ستاسياك بـ1477 نقطة .

وشهدت منافسات نهائي الرجال اليوم مشاركة 36 لاعب، 8 دول هم مصر وبولندا والتشيك وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا والبرتغال وبلغاريا .