اتالانتا يسحق ميلان بخماسية في الدوري الإيطالي

خسر ميلان أمام نظيره أتالانتا، بخماسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري

الإيطالي.

سجل أهداف أتالانتا كلا من: جوميز، ماريو باساليتش، جوسيب إيليتش هدفين، لويس موريال،

في الدقائق 10، 61، 63، 72، 83.

بتلك النتيجة تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر، بينما أصبح أتالانتا في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.