الإسماعيلي يتجه للقاهرة لمواجهة المقاولون

غادر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى القاهرة منذ قليل ، تحضيرا للمبيت هناك استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر له غدا الأثنين على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الــ10 بمسابقة الدورى المصري الممتاز.

وظهرت علامات الاصرار والتحدى على وجوه اللاعبين سعيًا لاستعادة النتائج الإيجابية بعد الهزيمة بالجولة الماضية أمام الأهلى.

وكان جهاز الدراويش قد أعلن قائمة لاعبيه والتى شهدت عودة حازم مرسى مع استبعاد أحمد مدبولى.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالى …

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حراسة المرمى .. محمد مجدى، محمد فوزى.

خط الدفاع .. محمد هاشم، محمد مجدى الجمل، محمد عمار، أحمد أيمن، محمود البدرى.

خط الوسط .. محمود دونجا، محمد بيومى، عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد صادق ، همام طارق، بيكيتى سيلفا، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو، محمد الشامى، حازم مرسى.