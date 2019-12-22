بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 نقل مباشر نصي لأحداث مباراة ديربي المغرب بين الرجاء والوداد ضمن مباريات الدوري المغربي، الجولة لعاشرة، اليوم الأحد 22-12-2019.

المباراة تقرر إقامتها على مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرة كالمعتاد سواء داخل الملعب أو في المدرجات، حيث أصبح الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد هو الأقوى عربيًا، خاصة على الصعيد الجماهيري في الفترة الأخيرة.

ويأمل فريق الرجاء صاحب الضيافة في مباراة اليوم في تحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط مع الوداد والتقدم في جدول الترتيب، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على حسنية أكادير في الجولة الأخيرة.

أما فريق الوداد الضيف في مباراة اليوم، فيدخل اللقاء بهدف الثأر لخروجه الدراماتيكي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على يد الرجاء بعد تعادلها بنتيجة 4-4، بعد أن كان متقدمًا في النتيجة 4-1.

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الرجاء 0-0 الوداد

ستاد محمد الخامس (الدار البيضاء)

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