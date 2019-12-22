يقدم لكم موقع الخليج 365 نقل مباشر نصي لأحداث مباراة ديربي المغرب بين الرجاء والوداد ضمن مباريات الدوري المغربي، الجولة لعاشرة، اليوم الأحد 22-12-2019.
المباراة تقرر إقامتها على مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرة كالمعتاد سواء داخل الملعب أو في المدرجات، حيث أصبح الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد هو الأقوى عربيًا، خاصة على الصعيد الجماهيري في الفترة الأخيرة.
ويأمل فريق الرجاء صاحب الضيافة في مباراة اليوم في تحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط مع الوداد والتقدم في جدول الترتيب، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على حسنية أكادير في الجولة الأخيرة.
أما فريق الوداد الضيف في مباراة اليوم، فيدخل اللقاء بهدف الثأر لخروجه الدراماتيكي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على يد الرجاء بعد تعادلها بنتيجة 4-4، بعد أن كان متقدمًا في النتيجة 4-1.
الرجاء 0-0 الوداد
ستاد محمد الخامس (الدار البيضاء)
جارية الآن
بث مباشر كتابي الرجاء الوداد “لحظة بلحظة”
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة القمة بين الرجاء والوداد على ملعب محمد الخامس في الدوري المغربي.
- ???? يصحبكم خلال ال90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365، لنقل جميع تفاصيل مباراة الرجاء والوداد من كازابلانكا.
- ???? يحتل الرجاء المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في لقاء وحيد. بينما يتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف فريق نهضة بركان صاحب الصدارة برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، حقق الفوز في 6 والتعادل في واحدة وخسارة مثلها.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.