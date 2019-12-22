نتيجة مباراة يوفنتوس ولاتسيو فى كأس السوبر الإيطالي

يحتضن ملعب “جامعة الملك سعود” بالعاصمة السعودية “الرياض” مساء اليوم الأحد 22-12-2019، المباراة المرتقبة التي تجمع فريقى يوفنتوس ولاتسيو في بطولة كأس السوبر الايطالي.

تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو فى كأس السوبر الإيطالي فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت مكة، 16:45 بتوقيت جرينتش.

ويخوض يوفنتوس الملقب بـ”البيانكونيري”، مباراة كأس السوبر بإعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الايطالي “السيري آ”، فيما توج لاتسيو بطلاً لمسابقة كأس إيطاليا

ويبحث اليوم يوفنتوس عن رد إعتباره أمام لاتسيو بعدما تذوق مرارة الهزيمة في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين على ملعب “الاولمبيكو” بنتيجة 1 – 3 ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الايطالي “الكالتشيو” بجانب إحراز اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

يعتبر يوفنتوس الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر، حيث تمتلك السيدة العجوز ثماني ألقاب من أربعة عشر نسخة نافس فيها على البطولة.

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واحتل ميلان المركز الثاني برصيد 7 ألقاب يليه إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 5 ألقاب لتظل مدينة ميلانو هي عاصمة كرة القدم الإيطالية الحقيقية، في حين جاء لاتسيو في المركز الرابع برصيد 4 ألقاب.

واجه يوفنتوس الإيطالي نظيره لاتسيو الإيطالي في 79 مباراة في جميع المسابقات الرسمية والودية، فاز يوفنتوس في 39 مباراة وخسر في 20 مباراة وتعادلا في 20 مباراة.

جدير بالذكر ان مباراة كأس السوبر الايطالي تقام في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، بعدما سبق وأن إستضاف ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة “جدة” النسخة الماضية من المسابقة والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تنقل مباراة يوفنتوس ولاتسيو فى كأس السوبر الإيطالي على القناة الرياضية السعودية الأولى والثالثة بتعليق فارس عوض وعبد الله الحربي.