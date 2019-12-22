نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد فى الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره واتفورد على ملعب “فيكارج رود”، ضمن مباريات اليوم الاحد 22-12-2019، فى الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي “بريميرليج” 2019-2020.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة فى المركز السادس من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 25 نقطة، حصدها من 17 مباراة، استطاع ان يحقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل خلال 7 مباريات آخري، وكانت الخسارة حاضرة فى 4 مباريات.

بينما يأتي واتفورد فى المركز الأخير بالبريميرليج برصيد 9 نقاط، الذي يتسلح في لقاء اليوم بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد والخروج من كبوة الهزائم التي تسيطر على نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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واتفورد فشل في تحقيق الانتصار في 5 مواجهات وتحديداً بعد الانتصار على نوريتش سيتي في الجولة الثانية عشر بهدفين دون رد، وبعدها تلقى الفريق 4 هزائم أمام بيرنلي وساوثهامبتون وليستر سيتي وليفربول وتعادل في لقاء وحيد أمام كريستال بالاس.

وكان آخر لقاء بين الفريقين الموسم الماضي بالجولة 32 بالبريميرليج على ملعب أولد ترافورد، شهد فوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.