نتيجة مباراة الرجاء والوداد فى الدوري المغربي

تتجه الأنظار صوب الدار البيضاء، فى قمة مباريات اليوم الأحد 22-12-2019، لمتابعة مباراة ديربي الدار البيضاء بين فريق الرجاء الرياضي مع غريمه الوداد الرياضي، والتي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المغربي للمحترفين 2019-2020.

تنطلق مباراة الرجاء الرياضي والوداد الرياضي فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرة كالمعتاد سواء داخل الملعب أو في المدرجات، حيث أصبح الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد هو الأقوى عربيًا، خاصة على الصعيد الجماهيري في الفترة الأخيرة.

ويأمل فريق الرجاء صاحب الضيافة في مباراة اليوم في تحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط مع الوداد والتقدم في جدول الترتيب، ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على حسنية أكادير في الجولة الأخيرة.

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أما فريق الوداد الضيف في مباراة اليوم، فيدخل اللقاء بهدف الثأر لخروجه الدراماتيكي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على يد الرجاء بعد تعادلها بنتيجة 4-4، بعد أن كان متقدمًا في النتيجة 4-1.

ويحتل الرجاء المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين والهزيمة في لقاء وحيد. بينما يتواجد الوداد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف فريق نهضة بركان صاحب الصدارة برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، حقق الفوز في 6 والتعادل في واحدة وخسارة مثلها.

تذاع مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس بتعليق رؤوف خليف، وعلى قناة الأولى المغربية.

ويقدم مكتب الخليج 365 بث مباشر لمباراة الرجاء والوداد لحظة بلحظة.