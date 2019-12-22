بايرن ميونيخ يقرر الإبقاء على مدربه فليك حتى نهاية الموسم

قرر نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني اليوم الأحد الإبقاء على مدربه هانسي فليك حتى نهاية الموسم وربما لمدة أطول.

وأنضم فليك،المدرب المساعد السابق للمنتخب الألماني، إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي كمساعد للمدرب السابق نيكو كوفاتش، قبل أن يتولى منصب الرجل الأول في النادي البافاري بشكل مؤقت عقب الإطاحة بكوفاتش الشهر الماضي.

وتحلى بايرن حامل لقب البوندسليجا في المواسم السبعة الأخيرة، بالاستقرار والثبات في عهد فليك البالغ من العمر 54 عاماً ، ويدخل الفريق فترة العطلات الشتوية محتلا المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن المتصدر لايبزج.

وقال كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة بايرن في بيان اليوم الأحد “نحن في اف سي بايرن نشعر برضا تام عن عمل هانسي فليك، تحت قيادته كمدير فني، جرى التطور داخل الملعب بشكل مذهل سواء من ناحية طريقة اللعب أو النتائج المحققة”.

وأضاف رومينيجه “أنا مقتنع بأن بايرن سيواصل في العام المقبل ما كنا عليه في المباريات القليلة الأخيرة ، أي تقديم كرة قدم جذابة وناجحة”.