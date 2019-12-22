مسؤولي البطولات بالفيفا يشيد بتنظيم مونديال الأندية فى قطر

أشاد كولين سميث كبير مسؤولي البطولات والفعاليات في الاتحاد الدولي (فيفا) بنجاح فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي أختتمت مساء أمس السبت في قطر مشيراً إلى أن التنظيم والأستعدادات التي وفرها المنظمون كانت متميزة.

وأكد سميث أن النهائي المثير بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي والذي أنتهى بفوز بطل أوروبا 1 / صفر في الوقت الإضافي من المباراة كان متماشياً مع هذه البطولة الناجحة تنظيمياً وفنياً.

وأوضح سميث في تصريحات خاصة إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : “كان نهائي مونديال الأندية رائعاً على استاد خليفة الدولي أحد الاستادات المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 . وكان النهائي تتويجاً لبطولة سارت على نحو رائع حيث قدم الفريقان أداء قوياً ولم تحسم المباراة إلا في الوقت الإضافي”.

وأشار سميث إلى أن مونديال الأندية فرصة رائعة بصفته بطولة كبيرة وقوية إضافة إلى أنه يمثل أختباراً جيداً للأستعدادات في أماكن مختلفة ومن الممكن أن تشهد هذه الأستعدادات مزيدا من التحسن عندما تستضيف قطر النسخة التالية العام المقبل طبقاً لما هو مقرر.

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وعما إذا كان يعتبرها بروفة جادة لمونديال 2022 ، قال سميث : “بالتأكيد ، هناك فارق في الحجم بين البطولتين ولكن مثل هذه البطولات تمثل نافذة يمكنك من خلالها مشاهدة جميع العناصر وأقسام التنظيم تعمل سوياً. ومن ثم تكون أي تجربة مثل هذه البطولة في غاية النفع”.

وعن باقي الاستادات المضيفة لمونديال 2022 ، قال سميث : “شاهدنا أيضاً استاد الجنوب الذي تم أفتتاحه في العام الماضي كما سنشهد إفتتاح أربعة استادات أخرى في 2020 . ومع أكتمال هذا العدد من الاستادات قبل ثلاث سنوات من أستضافة المونديال ، فإنه أمر رائع إضافة لكونها استادات متميزة ما يعني أن هناك تركيز شديد على تنفيذ خطة الأستعداد للبطولة”.

وأكد سميث : “زرنا أكثر من موقع للانشاءات خلال عملية التشييد وشاهدنا جودة العمل. ونشاهد الآن الأجواء الرائعة والمثيرة داخل الاستادات”.

وعما يقوله للمشجعين بشأن كأس العالم في قطر ، قال سميث : “المشجعون لديهم فرصة رائعة للاستمتاع بدفء الترحاب وروعة الضيافة هنا في قطر. الناس هنا تتميز بحفاوة الاستقبال والعقل المتفتح. إنهم هنا على أستعداد لأستضافة كُل مشجعي العالم ليس فقط في وقت البطولات ولكن في أي وقت آخر”.