ليفاندوفسكي يخضع للجراحة لكن غيابه لن يطول

خضع البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ والدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت لجراحة في ربلة الساق (السمانة) للساق اليمنى بعد أخر مباراة للنادي البافاري في العام الحالي، لكن فترة غياب الهداف البولندي لن تطول حيث من المتوقع عودته مع استئناف موسم البوندسليجا في منتصف يناير المقبل.

وذكر بايرن في بيانه أن العملية بسيطة “وجرت بنجاح” وأن ليفاندوفسكي “حصل على راحة لبضعة أيام”.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 19 هدفاً.

ويستأنف بايرن ميونخ حامل اللقب الذي أنهى النصف الأول من البوندسليجا في المركز الثالث، تدريباته في الرابع من الشهر المقبل على أن يخوض مباراته التالية في البوندسليجا يوم 19 يناير في مواجهة مضيفه هيرتا برلين.

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على الجانب الأخر أعلن بايرن أمس السبت أن لاعب وسطه الإسباني خافي مارتينيز سيغيب لنحو ستة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية قي الفخذ.

وخرج مارتينيز مصاباً في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي فاز فيها بايرن على فولفسبورج بهدفين دون مقابل، وشارك جيروم بواتينج بدلا منه.

كما يستمر غياب المدافعين لوكاس هيرنانديز ونيكلاس شول ، حيث من المتوقع عودة هيرنانديز للتدريبات قريباً بعد تعافيه من إصابة في القدم لازمته لفترة طويلة، فيما يبدأ شوله التدريبات في فبراير المقبل بعد خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي للركبة.