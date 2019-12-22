رياضة | شطة للفجر الرياضي: أرفض إلغاء بطولة إفريقيا للمحليين .. وننتظر الرعاة الجدد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة للفجر الرياضي: أرفض إلغاء بطولة إفريقيا للمحليين .. وننتظر الرعاة الجدد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبدالمنعم شطة نجم الأهلي والكرة السودانية الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن نية الاتحاد في إلغاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين الفترة القادمة بحسب التوجهات داخل الاتحاد الإفريقي .

وقال شطة في تصريحات خاصة لمراسل "الخليج 365 الرياضي" إن الاتحاد الإفريقي يدرس هذه الفكرة حاليا على الرغم من عدم طرحها على اللجنة الفنية بالاتحاد .

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وتابع "أرفض هذا الأمر فهي البطولة التي تساعد في احتكاك نجوم القارة داخلها بخلاف المحترفين المنتشرين في كل دول العالم" .

وأضاف "ربما يكون ذلك بسبب وجود فجوة منتظرة في عقود الرعاية والتسويق لبطولات كاف بعد فسخ عقد شركة لاجاردير" .

واستطرد "هناك عروض مقدمة لرعاية بطولات كاف ومنها إحدى الشركات الصينية ولكني أتمنى أن تكون الرعاية القادمة لصالح كاف وتغطي كافة بطولاته ولا نستدعي لإلغاء بطولات مقامة حاليا" .