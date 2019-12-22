رياضة | شطة لـ "الخليج 365 الرياضي" : حفل الأفضل في الغردقة سيكون الأفضل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة لـ "الخليج 365 الرياضي" : حفل الأفضل في الغردقة سيكون الأفضل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عبد المنعم شطة نجم الأهلي والكرة السودانية الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن سعادته بإقامة حفل كاف لاختيار الأفضل في مصر وبالتحديد في الجونة يوم 7 يناير المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عن القائمة النهائية لأفضل لاعب بالقارة والتي ضمت المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانى والجزائري رياض محرز وسيكشف كاف خلال حفل الأفضل عن لاعب العام في 2019 .

وقال شطة في تصريحات خاصة لمراسل "الخليج 365 الرياضي" مصر قادرة على تنظيم حفل مبهر لاختيار الأفضل والغردقة وتحديدا الجونة اختيار موفق وهو ما طالبت به من قبل بتنظيم الحفل في مصر لأنها قادرة على إنجاح هذه الفعاليات مثلما فعلت مع تنظيم بطولة إفريقيا للأمم للكبار وتحت 23 سنة .

وعن حظوظ محمد صلاح قال شطة إن الجناح الدولي المصري لم يقدم هذا العام المستويات التي قدمها من قبل لكنه مع ساديو مانى ومحرز مؤهلين لحصد اللقب معربا عن أمنيته في أن يتوج بها النجم المصري .