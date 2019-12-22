رياضة | شطة يكشف السبب الحقيقي لفسخ "كاف" عقده مع شركة لاجاردير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة يكشف السبب الحقيقي لفسخ "كاف" عقده مع شركة لاجاردير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبدالمنعم شطة نجم الأهلي والكرة السودانية الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن السبب الحقيقي لقيام الاتحاد بفسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف .

وقال شطة في تصريحات خاصة لمراسل "الخليج 365 الرياضي" إن الاتحاد الإفريقي كان يحصل على مليار و200 مليون لمدة تصل ل10 سنوات في الوقت الذي تم خلاله بيع حقوق الاتحاد الأسيوي بقيمة أضعاف هذا العقد .

وأضاف "كاف رأي ضرورة تعظيم أرباحه ووجود رعاة جدد من أجل تسويق بطولاته بالصورة الأفضل الفترة القادمة".

وكان كاف قد قام بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير والتي كانت تمتد رعايتها حتى 2028 وتقدمت الشركة الفرنسية بطعن على القرار لكن غرفة التجارة الدولية أيدت كاف وأعلنت عن فسخ العقد بشكل نهائي .