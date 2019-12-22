رياضة | فاروق جعفر: تغيير المدربين في الكرة المصرية ظاهرة سلبية.. والدوري لسه في الملعب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر: تغيير المدربين في الكرة المصرية ظاهرة سلبية.. والدوري لسه في الملعب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فاروق جعفر أن ظاهرة تغيير المدربين سواء الأجانب أو المحليين في الدوري المصري الفترة الأخيرة ظاهرة سلبية تؤكد أن المنظومة بشكل عام تدار بصورة خاطئة .

وقال جعفر في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي" إن الدوري لم يمر منه سوى 8 أسابيع والمسابقة شهدت تغييرات كثيرة من المدربين .

وتابع "كنت أتمنى تقنين عدد الأندية التي يدربها كل مدرب حتى يهتم ويقدم كل ما لديه مع ناديه ولكن للأسف حاليا المدرب يترك فريق وهو يعلم أنه سيقود الآخر بدون أي ضوابط" .

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وعن شكل المنافسة على الدوري هذا الموسم بعد فقدان الزمالك لـ10 نقاط بخسارتين وتعادلين أكد جعفر أن "الدوري لسه في الملعب" والبطولة 34 جولة ولا يمكن الحديث الآن عن حسم المنافسة .

وأضاف "الزمالك يحتاج للاستقرار الفني والدعم والمساندة من كل أبناء النادي حتى يعود للانتصارات من جديد" .

ومن ناحية أخرى أثنى ملك النص على استفتاء رابطة النقاد الرياضيين لاختيار الأفضل في 2019 مشيرا إلى أن وجود اهتمام من النقاد الرياضيين باختيار أفضل العناصر أمر جيد خاصة في ظل المعايير الفنية التي يتم الاختيار بناء عليها .